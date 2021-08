Kendall Jenner wird auf 1,8 Millionen Dollar verklagt

Kendall Jenner (25) wurde diese Woche von der italienischen Modemarke Liu Jo auf 1,8 Millionen Dollar verklagt. Der Anklagegrund: Vertragsverletzung. Die Zweitjüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern soll ein Shooting versäumt haben. Das Unternehmen wirft dem Model in einer am Montag eingereichten Klage vor, zu einem von zwei geplanten Fototerminen nicht erschienen zu sein. Rund 1,3 Millionen davon habe Kendall bereits erhalten.

Das erste Shooting mit der US-Amerikanerin fand laut Schreiben von Liu Jo, das «Page Six» vorliegt, im Juli 2019 statt. Die Bilder daraus wurden im Rahmen der Frühling/Sommer 2020 Kampagne bereits veröffentlicht. Der zweite Termin für die Herbst/Winter 2020 Kampagne hätte im März in London stattfinden sollen. Kendall habe jedoch aufgrund der Pandemie nicht verreisen können und es sei vereinbart worden, dass das Shooting auf den Herbst verschoben wird.

Management streitet Vorwürfe ab

Eine Sprecherin der Modelagentur The Society Management wies die Anschuldigungen gegenüber «Page Six» zurück: «Diese Klage ist unbegründet. Wir haben Liu Jo im Namen von Kendall Jenner immer wieder alternative Termine und Orte angeboten, um die Vereinbarung zu erfüllen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden musste. Jenner hat bereitwillig angeboten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.»

Das Statement von Kendalls Model-Management widerspricht jedoch den Behauptungen des Modelabels. So gibt das Unternehmen an, «mehrere alternative Termine und Orte» vorgeschlagen zu haben, doch hätten Kendall und The Society Management letzten Endes «alle gutgläubigen Kompromissangebote» abgelehnt.

Kendall soll im September letzten Jahres sogar für ein Kampagnen-Shooting einer anderen Marke nach Italien gereist sein, obwohl der «Keeping Up With the Kardashians»-Star zuvor gegenüber Liu Jo angegeben habe, dass eine Reise nach Italien zu diesem Zeitpunkt für sie «unmöglich» sei.

Forderung auf Rückerstattung erfolglos

Weiter behauptet das Unternehmen, dass die Multimillionärin die Korrespondenz eingestellt und erst wieder reagiert habe, als Liu Jo sie der Vertragsverletzung beschuldigte und ihr mitteilte, dass der Vertrag somit gekündigt sei. Die Forderung einer Rückerstattung der zum Teil bereits bezahlten Gage sei ebenfalls erfolglos gewesen.

Für das Unternehmen besonders bitter: Weil der Reality-TV-Star «sich weigerte, ihren Teil der Abmachung einzuhalten», sei für sie ein großer Mehraufwand entstanden. «Liu Jo war gezwungen, Ersatzmodels zu finden und die gesamte Kampagne umzustrukturieren», heißt es in der Klage.

Kendall selbst hat sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)