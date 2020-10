Wendlers Eltern schießen gegen eigenen Sohn

Der Austritt aus der Jury von «Deutschland sucht den Superstar» von Schlagersänger Michael Wendler kam ganz unerwartet. Am Donnerstagabend machte er seinen Austritt in einem Instagram-Video publik. «Der Wendler» begründete seinen Austritt damit, dass der TV-Sender RTL gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung Corona-Propaganda verbreite.

Seine Aussagen schlugen hohe Wellen. So zeigten sich seine Jury-Kollegen überrascht über seinen prompten Austritt – und vor allem über die Begründung hierfür. Auch die Eltern des 48-Jährigen haben sich nun zu Wort gemeldet.

«Wir haben schon viel erlebt, aber das ist nun der Höhepunkt»

Wendlers Mutter Christine Tiggemann weiß nicht, was in ihrem Sohn zur Zeit vorgeht: «Ich weiß ja als Mutter, wie er tickt, aber das ist ja nicht normal, wie er sich gerade verhält.» Man habe ja schon viel erlebt, aber dies sei nun der Höhepunkt, so Tiggemann in einem Interview auf RTL.

Sein Vater Manfred Wessels schießt etwas schärfer gegen seinen Sohn: «Michael steigt seit Jahren alles zu Kopf. Deshalb lässt er sich auch von solchen Leuten wie Attila Hildmann steuern.» Attila Hildmann wurde als veganer TV-Koch bekannt und machte dieses Jahr als Corona-Verschwörungstheoretiker Schlagzeilen. Der 73-Jährige beschreibt den Wendler als «sensiblen Menschen». Doch: «Ich habe kein Mitleid mit ihm, glaube aber, dass seine geistige Gesundheit schwer angeschlagen ist. Er braucht dringend Hilfe.»

Das Verhältnis zwischen Michael Wendler und seinem Vater war schon länger sehr angespannt. Wessels plante sogar ein Buch über seinen Sohn zu veröffentlichen. Dies wolle er aufgrund der aktuellen Geschehnisse aber nochmals überarbeiten. Das Buch mit dem Titel «Die Wahrheit über meinen Sohn Michael Wendler» soll Ende des Monats erscheinen.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)