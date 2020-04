Paul Walkers Tochter erschreckt ihren Papa

Am Dienstag lud Meadow Walker (21), die Tochter des verstorbenen «Fast & Furious»-Stars Paul Walker, ein kurzes Video auf Instagram hoch. Der Clip wurde an einem Geburtstag von Paul Walker aufgenommen – an welchem ist nicht klar.

Darin ist zu sehen, wie der Schauspieler eine Tür öffnet – und ihn seine Tochter in dem Moment erschreckt. Walker fällt aufs Bett hinter ihm, greift sich ans Herz, lacht und fragt: «Was?» Darauf sagt Meadow: «Happy Birthday!» und fällt ihrem Vater um den Hals. Zum Schluss liegen die beiden lachend auf dem Bett.

«Danke, dass du das geteilt hast»

«Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal teile. Aber es fühlte sich richtig an. Seid gut zueinander. Bleibt gesund», schreibt sie dazu. Ihre über zwei Millionen Follower sind berührt von dem Post: Tausende Kommentare mit Emoji-Herzen reihen sich darunter. Eine Followerin schreibt: «Danke, dass du das geteilt hast, damit ich es immer und immer wieder schauen kann.»

Paul Walker ist am 30. November 2013 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er wurde nur 40 Jahre alt.

Seine Tochter setzt Walkers Engagement als Umweltschützer fort und hat die Paul Walker Foundation ins Leben gerufen. Die Charity setzt sich aktuell auch dafür ein, dass US-amerikanische Kinder genug zu essen haben während der Covid-19-Pandemie, die die USA besonders hart trifft.

