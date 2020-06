BTS und ihre Army spenden zwei Millionen Dollar

Die K-Pop-Band BTS und ihre Plattenfirma Big Hit Entertainment haben gemeinsam eine Million Dollar an die Black-Lives-Matter-Bewegung gespendet. Die Zahlung passierte laut «Variety» bereits Anfang vergangene Woche. Die BTS Army, die Fans und Anhänger der Gruppe, ließ es sich daraufhin nicht nehmen, es ihren Idolen gleichzutun und trug innerhalb von 24 Stunden die gleiche Summe zusammen.

Die Idee dafür kommt von der Organisation One in an Army, die K-Pop-Fans auf der ganzen Welt zusammenbringt und kurz nach der Spende der Band das #MatchAMillion-Projekt lancierte. «Das Geld wird für den Kampf gegen systemische Ungerechtigkeit, für die Gesundheit von schwarzen Communitys und für Menschen, die gegen Polizeigewalt demonstrieren, eingesetzt», schreibt die Organisation auf Twitter.

Am Donnerstag verkündeten BTS via Twitter ihre Unterstützung für Black Lives Matter: «Wir sind gegen rassistische Diskriminierung und verurteilen Gewalt. Du, ich und wir alle haben das Recht, respektiert zu werden. Wir halten zusammen.»