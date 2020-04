Rupert Grint wird zum ersten Mal Papa

Das sind tatsächlich magische Babynews: Rupert Grint (31) aka Ron Weasley wird zum ersten Mal Vater. «Rupert Grint und Georgia Groome geben mit Freude bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Sie bitten darum, auf ihre Privatsphäre Rücksicht zu nehmen», verkündet Grints Sprecher gegenüber britischen Medien.

Georgia Groome (28) hat 2008 in der Teen-Komödie Angus, Thongs and Perfect Snogging (deutscher Titel Frontalknutschen) die Hauptrolle der Georgia Nicolson gespielt. Zuletzt spielte sie 2017 im Horrorfilm Double Date. Rupert Grint wurde als Ron Weasley bekannt, bester Freund von Harry Potter aus dem Hogwarts-Universum, aktuell ist er in der Horrorserie Servant zu sehen.

Geheime Liebe

Rupert und Georgia sind seit 2011 ein Paar, wohnen in London und halten ihre Liebe sehr privat – letztes Jahr wurde Georgia mit einem goldenen Ring gesichtet, der für Hochzeitsgerüchte sorgte, diese wurden von einem Sprecher allerdings dementiert.

Die Schwangerschaft hätten sie wohl auch für sich behalten, wären Georgia, Rupert und der Babybauch diese Woche auf dem Weg zum Supermarkt nicht entdeckt worden: Dailymail.co.uk hat die Schnappschüsse der beiden veröffentlicht.

(L'essentiel/afa)