«Ich habe eigentlich keinen Sixpack»

Mit ihren Home-Workout-Videos begeistert die sportbegeisterte Pamela Reif (25) weltweit Millionen Menschen. Auch auf Instagram ist sie ein Star. Bewundert wird sie dort vor allem für ihren gestählten Sixpack.

Doch nun meinte Pamela: «Eigentlich hab ich gar kein Sixpack». Sie erklärt: «Es sind eher Linien mit einem Hauch von einem 4er-Pack». Es komme dabei auf die Beleuchtung an, die bei ihren Fotos und Videos zum Einsatz kommt. «Manchmal bin ich überrascht davon, wie stark sie aussehen (zum Beispiel, wenn ich solche Bilder mache), weil das nicht dem entspricht, was ich vor zwei Minuten noch im Spiegel gesehen habe», offenbart sie und zeigt dabei zwei Fotos im Vergleich. Sie meint weiter: «In manchem Licht sind sie sehr sichtbar, in anderem Licht sind sie zu 100 Prozent unsichtbar.»

Dabei betont sie: «Und wisst ihr, was auch perfekt ist? Keine sichtbaren Bauchmuskeln zu haben. Letztendlich kommt es auf Genetik und persönliche Präferenzen an, wie stark du trainieren und wie du deine Ernährung gestalten möchtest.»

(L'essentiel/red)