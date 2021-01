Sie ist der einzige Promi, dem Biden auf Twitter folgt

Am Mittwoch hat Joe Biden (78) seinen Posten als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten angetreten. Damit wurde auch der offizielle Präsidenten-Twitter-Account von Donald Trump (74) an das neue Staatsoberhaupt übergeben und natürlich generalüberholt. Bisher folgt Biden gerade mal zwölf Accounts: elf Angehörigen des Weißen Hauses – und Model Chrissy Teigen.

Wie es dazu kam? In einem Tweet richtete sich die US-Amerikanerin am Tag seiner Amtseinführung an den neuen Präsidenten. «Hallo Joe Biden, ich wurde vier Jahre lang vom Präsidenten blockiert. Kann ich einen Follow kriegen, bitte?», so Chrissy.

Am nächsten Tag folgt Biden ihr dann tatsächlich. Damit ist sie zurzeit der einzige auserwählte Promi in seiner Follow-Liste. «Mein Herz, oh mein Gott. Endlich kann ich die Tweets des Präsidenten sehen – und sie werden wohl auch nicht mehr total wirr sein», freut sich Chrissy auf Twitter.

Sie nennt Trump einen absoluten Psychopathen

Sie und ihr Musiker-Ehemann John Legend (42) waren diese Woche nach Washington D.C. gereist, weil letzterer an Bidens Inauguration den Klassiker «Feeling Good» performte.

Das Ehepaar hat Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris (56) seit Beginn der Wahlen unterstützt. Auf Instagram verfasste Chrissy am Mittwoch gar einen ganzen Beitrag darüber, wie froh sie ist, dass Vorgänger-Präsident Trump nun endlich weg vom Fenster ist.

«Heute ist die große nationale Verarschung vorbei, aber die Schande wird für immer anhalten», so die zweifache Mutter und sie verweist unter anderem auf zwei Amtsenthebungsverfahren und drei Millionen weniger Arbeitsplätze. «Wir können offiziell sagen, dass Donald J. Trump der Beste darin ist, der verdammt Schlimmste zu sein», so Chrissy weiter. «Die Geschichte wird nicht nett zu dir sein, du absoluter Psychopath.»

Es ist nicht das erste Mal, dass das Model sich auf Social Media mit Trump anlegt. 2019 lieferten sich die beiden etwa eine Twitter-Schlammschlacht, wobei der 45. Präsident der Staaten John Legend einen «langweiligen Musiker» nannte und Chrissy als eine «Ehefrau mit schmutzigem Mundwerk» bezeichnete.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)