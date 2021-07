Britney Spears brach vor Gericht in Tränen aus

Seit Monaten kämpft Sängerin Britney Spears (39) vor Gericht um die Beendigung der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68). Am Mittwoch machte sie nun erneut eine persönliche Aussage – zugeschaltet via Telefon wie schon beim ersten Mal.

Dabei wiederholte sie den Wunsch, ihren Vater mit sofortiger Wirkung aus der Vormundschaft zu entlassen. Außerdem berichtete sie, dass ihr Vater und ihr Co-Vormund sie bedroht hätten.

«Ich sollte niemals bedroht werden. Ich habe große Angst vor dem Verlassenwerden», so die Aussage des Popstars. Laut TMZ.com sei Britney während ihres Plädoyers immer wieder abgeschweift. Beispielsweise habe sie erzählt, dass «die» ihre Vitamine, ihren Kaffee und ihre Autoschlüssel weggenommen hätten, weil sie eine Parkbuße bekommen habe. Zeitlich seien die geschilderten Ereignisse nur schwer einzuordnen gewesen. Während ihrer Rede sei Brit zudem in Tränen ausgebrochen.

Britney jetzt auch Teil der #freebritney Bewegung

Laut deutscher «Bild»-Zeitung, die beim Prozess in Los Angeles vor Ort ist, habe sie sich eine Minute lang kaum beruhigen können. Ihren Text habe sie nervös und schnell am Telefon vorgelesen, zweimal habe sie die Richterin unterbrechen können, weil die Protokollschreiberin mit dem Schreiben nicht nachgekommen sei.

«Ich möchte in die wirkliche Welt zurück. Das ist alles», so Britney am Ende ihrer rund zehnminütigen Rede.

Auch ihr neuer Anwalt, der die Sängerin seit Mittwoch vor Gericht vertritt, meldete sich zu Wort. «Würde Jamie seine Tochter lieben, würde er noch heute zurücktreten», so Mathew Rosengart (58).

Britney bedankt sich mit Pferde-Video

Kurz nach dem Prozesstag legte Britney dann mit einem Instagram-Post nach: In einem Video ist zu sehen, wie sie auf einem Pferd reitet und Räder schlägt. Sie wolle damit die Unterstützung ihrer Fans und ihren neuen Anwalt feiern, kommentiert sie. «Ich fühle mich dankbar und gesegnet», so die 39-Jährige. Den Post taggt sie – zum ersten Mal in der Geschichte von Britney – mit #freebritney.

Freund Sam Ashgari (27) schreibt in den Kommentaren unter dem Post: «Das Internet ist gerade dabei, zu explodieren. #freebritney.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)