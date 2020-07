Naya Rivera rettete ihren Sohn mit letzter Kraft

Seit dem späten Montagabend herrscht traurige Gewissheit: Naya Rivera ist tot. Die 33-jährige Schauspielerin ist am Mittwoch bei einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn auf dem Lake Piru nordwestlich von Los Angeles verschwunden. Am Montag fand die ortsansässige Polizei nun ihre Leiche.

«Wir sind sicher, dass der Körper, den wir gefunden haben, der von Naya Rivera ist», sagte Sheriff William Ayub am Montag vor den Medien. Er fügte an: «Sie muss noch genug Kraft gehabt haben, um ihren Sohn auf das Boot zu heben. Aber nicht genug, um sich selbst zu retten.»

Sohn wurde alleine gefunden

Der vierjährige Josey Hollis Dorsey hatte den Ermittlern berichtet, dass seine Mutter ihn auf das Deck des gemieteten Boots gehoben habe. Als er zurückgeblickt habe, habe er sie im Wasser verschwinden sehen.

Der Junge wurde etwa drei Stunden später alleine auf dem treibenden Boot gefunden, er trug eine Schwimmweste. Von seiner Mutter fehlte seither jede Spur. Eine Weste für Erwachsene lag unbenutzt im Boot.

Die Polizei glaubt, dass es sich um einen Unfall handelt, Suizid könne ausgeschlossen werden. Auf dem See gebe es viele Strömungen, die besonders nachmittags stark seien. Riveras Körper sei vermutlich mehrere Tage lang in der Vegetation unter dem See gefangen gewesen, bevor er nach oben trieb. Taucher hätten das Gebiet, in dem sie gefunden wurde, bereits gründlich durchsucht.

Familie hatte noch Facetime-Kontakt

Familienmitglieder hätten sich noch während des Ausflugs mit Rivera per Facetime unterhalten. Die Suchtrupps bekamen dank den Videos Hinweise, wo die Schauspielerin ertrunken sein könnte.

«Es war eine äußerst schwierige Zeit für ihre Familie», sagte der Sheriff weiter, «wir teilen ihren Kummer über den Verlust.»

Rivera spielte von 2009 bis 2015 in der Erfolgs-Musikserie «Glee» die Cheerleaderin Santana Lopez. Sie ist bereits das dritte Cast-Mitglied der Serie, das jung verstarb. Die Verkündung ihres Todes folgte exakt sieben Jahre nach dem überraschenden Tod ihres Ex-Kollegen Cory Monteith, der im Alter von 31 Jahren an einer Mischung aus Alkohol und Heroin verstarb.

Naya Riveras letzter Insta-Post: «Nur wir zwei», schrieb sie zu einem Foto mit ihrem Sohn.

(L'essentiel/Katja Fischer)