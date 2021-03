Einbrecher genießt Dusche und Drink bei Johnny Depp

Schon zum zweiten Mal dieses Jahr wurde in Johnny Depps Villa in den Hollywood Hills eingebrochen, wie «TMZ.com» berichtet. Nachdem sich der Eindringling laut einem Nachbarn des Schauspielers am Donnerstag zuerst in dessen Garten herumtrieb und von dort verjagt wurde, flüchtete er in Richtung Johnnys Anwesen. Kurze Zeit später rief die Security des Hollywoodstars die Polizei.

Der angeblich obdachlose Mann hatte sich Zugang zu Johnnys Villa verschafft und ließ es sich dort so richtig gutgehen. Als die Polizei vor Ort eintraf, soll er gerade in einem der Luxus-Badezimmer geduscht haben – und weigerte sich, rauszukommen. Die Beamten mussten die Tür eintreten, um den Eindringling zu verhaften.

Das Bad war jedoch nicht der einzige Stopp, den der Mann einlegte: Aus Johnnys Alkoholsammlung soll er sich einen Drink gegönnt haben. Laut dem US-Portal sitzt er aktuell in Haft. Die Polizei von Los Angeles habe ihn aufgrund der beschädigten Tür wegen schweren Vandalismus festgenommen.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)