Weihnachtsdeko von Jennifer Aniston eckt an

Schauspielerin Jennifer Aniston (51) ist ausgerechnet über die Weihnachtstage in ein riesiges und irgendwie auch etwas offensichtliches Fettnäpfchen getreten. In ihrer Instagram-Story postet sie einen Weihnachtsbaum-Anhänger, in den «Our First Pandemic 2020» («Unsere erste Pandemie 2020») eingraviert ist.

Den schwarzen Humor des «Friends»-Stars teilen nicht alle. Laut Vulture sind insbesondere ihre US-Landsleute, die die Krise weiterhin fest im Griff hat, nicht sehr erfreut über den Spaß.

Auf Twitter reißt Kritik nicht ab

Schon auf Instagram ließen ihre Followerinnen und Follower sie wissen, dass der Witz nicht angebracht ist, und die Schauspielerin entfernte die Story. Auf Twitter rissen die Negativ-Reaktionen auf den Corona-Adventsschmuck trotzdem nicht ab.

Twitter-Nutzer @joaquinsjoker teilte kurz und knapp mit: «Ich habe genug von reichen Menschen.»

Dieser User ist sich sicher, dass Jennifer Aniston den Film «Parasite» noch nicht gesehen hat. Der oscarprämierte Film handelt von Klassendiskriminierung und dem Unterschied zwischen Reich und Arm in der südkoreanischen Gesellschaft.

Userin @judyju18 findet, dass die Schauspielerin keinen Respekt gegenüber den Opfern der Pandemie und deren Familien zeigt.

Laut Twitter-Nutzer @EuinEmmett ist die «Marley & Me»-Schauspielerin schlichtweg nicht lustig.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)