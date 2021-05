Brad Pitt hat Andra Day «auf dem Radar»

Schauspieler Brad Pitt und Schauspielerin Andra Day sollen sich laut «The Mirror» immer näher kommen. Das sagt eine Quelle, die den 57-jährigen Hollywoodstar im April bei den Academy Awards mit seiner Oscar-nominierten Kollegin (36) gesichtet haben will. So sollen die beiden von Fotografen unbemerkt Kontakt aufgenommen haben. «Sie flirteten hinter der Bühne und haben Nummern ausgetauscht», zitiert «The Mirror» seine Quelle.

«Es könnte nur beruflich sein, aber einige von Brads Kumpels haben darüber gesprochen, was für ein großartiges Paar sie abgeben würden», heißt es bei «The Mirror». Ob Pitt und Day überhaupt zu haben sind, ist nicht bekannt. Beide haben sich länger nicht mehr zu ihrem jeweiligen Beziehungsstatus geäußert.

Neues Glück nach dem Angelina-Drama?

Andra sei mittlerweile nun schon «seit einiger Zeit auf Brads Radar» und der Schauspieler stehe in Days Bann, seit er sie bei den Oscars kennengelernt habe. Brad Pitt hielt bei der Verleihung dieses Jahr die Laudatio auf die «Beste Nebendarstellerin» und Andra Day war für ihre Hauptrolle in «The United States vs. Billie Holiday» für ein Goldmännchen nominiert. Die 36-Jährige wurde 2015 mit der Veröffentlichung ihres Albums «Cheers To The Fall» bekannt und ist seit Kurzem auch als Schauspielerin tätig: Die in Washington geborene Musikerin gilt als neuer, aufstrebender Star in der Filmfabrik.

Brad Pitt und seine Ex-Frau Angelina Jolie hatten sich 2016 getrennt. Seitdem streiten sich die beiden vor Gericht um das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder. Gerade erst wurde bekannt, dass Pitt im Prozess das gemeinsame Sorgerecht erhalten hat.

(L'essentiel/Christina Duss)