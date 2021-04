Er hat noch ein Plätzchen für Kourtney gefunden

Wenn sich ein Typ deinen Namen auf die Brust ritzen lässt, ist das definitiv ein Statement. Aber gilt das auch, wenn man bereits 188 Verzierungen am Körper trägt?

Travis Barker (45) hats jedenfalls getan. Weil es nicht wirklich Platz gab, ließ er den Namen seiner Liebsten einfach über ein bereits vorhandenes Tattoo stechen. Kourtney Kardashian (42) ist begeistert und postet das Bild stolz auf Insta.

Die Fan-Gemeinde ist gespalten. Twitter-User Dana DeArmond schreibt: «Das ist bei ihm mittlerweile so, wie einen Namen an die Klowand zu schreiben.» Autsch! Eine anderer kommentiert: «Wow, sie muss sich so besonders fühlen, wenn er schon 188 andere Tattoos hat!»

Nicht das erste Liebestattoo

Kourtney ist nicht die erste Frau, die Travis so unter die Haut ging, dass er sie permanent auf der Haut verewigen wollte. Der Schlagzeuger ließ sich bereits den Namen seiner heutigen Ex-Frau Shanna Moakler tätowieren. Ein schlechtes Omen?

Fakt ist aber, dass die Beziehung zwischen der ältesten Kardashian-Tochter und dem Musiker schnell voranschreitet. Seit Januar daten sich die beiden und schon sollen sie sich nach einem gemeinsamen Zuhause umsehen. Und die Ex soll sogar schon ihren Segen zur Liebe der beiden gegeben haben.

(L'essentiel/Catharina Steiner)