«Ich hatte Angst, öffentlich darüber zu sprechen»

Mit nur 16 Jahren gehört Charli D’Amelio bereits zu den weltweit erfolgreichsten Social-Media-Stars. Der US-Amerikanerin folgen allein auf Tiktok über 86 Millionen Userinnen und User – das ist ein absoluter Rekord auf der Plattform. Doch wo Fans sind, lassen auch Hater nicht lange auf sich warten: Schon seit Beginn ihrer Karriere hat Charli mit großer Kritik zu kämpfen, die vor allem ihre Optik betrifft.

Nun hat die junge Tänzerin erstmals im Detail öffentlich gemacht, wie stark ihr Eigenbild unter solchen Kommentaren leidet. So schrieb Charli am Donnerstag in einem Insta-Story-Post: «Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit über meine Probleme mit Essstörungen gesprochen.» Es sei sehr unangenehm, vor Freunden und Familie zuzugeben, dass man unter einer Essstörung leidet, und umso schwieriger, seine Krankheit vor der gesamten Welt zu thematisieren.

Zuspruch von Followern

«Ich hatte lange Angst davor, öffentlich über meine Essstörung zu sprechen», führt Charli in ihrem Post aus. Doch sie hoffe, durch ihr Statement nun anderen Betroffenen Mut machen zu können, sich ebenfalls nicht zu verstecken und helfen zu lassen. «Ich weiß, dass Essstörungen zu den Krankheiten gehören, gegen die viele Leute hinter geschlossenen Türen kämpfen.»

Sie habe selber erlebt, dass manche Tage schwieriger sind als andere. «Ihr sollt alle wissen, dass ihr nicht alleine seid», so Charli. Die 16-Jährige, die auch einen erfolgreichen Youtube-Kanal betreibt, erhält von ihren Fans viel Zuspruch für ihr Statement. «Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so jung und so berühmt zu sein. Ich finde es sehr mutig von Charli, dass sie auf Insta über ihre Krankheit spricht», so eine Userin auf Twitter.

(L'essentiel/Angela Hess)