«GNTM»-​​Kandidatin zieht auf Instagram blank

Als Greta Faeser 2017 an der TV-Castingshow «Germany's Next Topmodel» teilnahm, schien sie noch nicht für die große Bühne bereit zu sein. Das heute 22 Jahre alte Model verließ die Gruppe um Heidi Klum damals freiwillig – weil sie Heimweh hatte.

Mittlerweile hat es Faeser – zumindest auf Instagram – zu einiger Bekanntheit gebracht. Rund 220.000 Follower hat sie in dem sozialen Netzwerk gesammelt. Dort verwöhnt sie ihre Fans mit Fotos, auf denen sie in knappen Outfits posiert oder sich gleich ganz nackt zeigt. Einigen ihrer Follower war das aber zu viel und Faeser musste viele, teils beleidigende, Kommentare ertragen.

«Der weibliche Körper ist Kunst»

Wirklich geärgert hat sie das aber nicht, wie das Model der Bild verrät: «Ich bin stolz auf meinen Körper, tue viel dafür und möchte das zeigen.» Sie sei nicht nur da, um zu gefallen. Deshalb hat sie auch, gegen den Rat ihres Managers, die Fotos nicht gelöscht.

Statt einfachen Schnappschüssen will sie in Zukunft mehr professionelle Fotos posten. Eines davon bekamen ihre Fans schon zu sehen. «Ich denke, der weibliche Körper ist Kunst, kein Sexsymbol! Ich wünschte, jede Frau würde ihren Körper lieben und würde andere Frauen nicht disziplinieren, weil sie stolz auf sie sind», schrieb sie dazu. Sowohl Foto, als auch Statement kamen gut an. 18.000 Mal gab es dafür ein Like.

