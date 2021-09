Stars laufen Sturm gegen strenges Abtreibungsgesetz

Dutzende Hollywood-Stars und Künstler, darunter die Oscar-Preisträgerinnen Reese Witherspoon (45) und Rita Moreno (89), laufen gegen das strenge neue Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen im US-Bundesstaat Texas Sturm. «Ich stehe hinter den Frauen von Texas, die verfassungsmäßig das Recht haben, über ihre Gesundheit und ihren Körper zu entscheiden», schrieb Witherspoon am Donnerstag auf Twitter. Sie verlinkte einen Aufruf der Familienplanungsorganisation «Planned Parenthood», die mit einer Petition zur Gegenwehr aufruft.

I stand with the women of Texas who have the Constitutional right to make decisions about their health and their own bodies. #BansOffOurBodies https://t.co/J7aDur4uEQ — Reese Witherspoon (@ReeseW) September 1, 2021

US-Sängerin Pink mahnte auf Twitter, das «extreme» Abtreibungs-Verbot in Texas werde als Blaupause für ähnliche Gesetze in anderen Bundesstaaten dienen, wenn nichts dagegen unternommen werde. Schauspielerin Kerry Washington rief zum Kampf für Selbstbestimmung und freie Nachwuchsplanung auf. Auch Amy Schumer, Eva Longoria, Bella Hadid, Dua Lipa, Elizabeth Banks und viele weitere Prominente stellten sich hinter die Aktion.

I stand in solidarity with people in TX who, as of today, face an extreme 6-week abortion ban. This ban, #SB8, will be the blueprint for bans across the US. Unless we do something about it. #BansOffOurBodies https://t.co/jE7GCOneg4 pic.twitter.com/DeuSzOBGiN — P!nk (@Pink) September 2, 2021

Der oberste Gerichtshof der USA hatte einen Eilantrag gegen das Gesetz aus Texas abgelehnt. Das seit Mittwoch geltende Gesetz verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind. Ausnahmen sind nur in medizinischen Notfällen erlaubt.

It’s pretty simple: We should all be able to make our own decisions about our health & future. But between TX’s extreme abortion ban & states passing a record number of abortion restrictions this year, we have to fight for everyone’s reproductive freedom. #BansOffOurBodies #SB8 pic.twitter.com/M6SY57NJCN — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) September 1, 2021

(L'essentiel/dpa)