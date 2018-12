«Big Bang Theory»-​​Star macht Ferien in Zermatt

Als Penny in «The Big Bang Theory» hat Kaley Cuoco ihren Traummann in Leonard Hofstadter längst gefunden. Im wahren Leben sagte die 33-Jährige erst vergangenen Sommer Ja: Im Juni heiratete sie den US-Springreiter Karl Cook (27).

Für Flitterwochen blieb nach der Hochzeit jedoch keine Zeit – Cuoco musste sich damals kurz nach der Feier einer Schulteroperation unterziehen. Nun holt das Paar die Ferien gebührend nach und hat sich ein winterliches Flitterwochen-Ziel ausgesucht: Zermatt.

Ein Zimmer mit Blick auf das Matterhorn

«Bin ich in einem Traum aufgewacht? Ich kann es nicht glauben, dass wir tatsächlich hier sind», schreibt Cuoco am Freitagmorgen zu einem Video vom verschneiten Zermatt in ihrer Instagram-Story. Es sei schon lange ihr Traum gewesen, den Skiort im Wallis zu besuchen, wie sie in einem weiteren Video verrät.

Die Aussicht des Paars kann sich sehen lassen: Cuocos Posts nach zu urteilen weilen die Feriengäste im Grand Hotel Zermatterhof – samt Ausblick auf das Matterhorn vom Balkon aus. Zurzeit sind dort alle Zimmer ausgebucht, doch ab kommendem Sonntag wird eine Suite mit Matterhornblick wieder frei. Kurzentschlossene Zermatt-Begeisterte müssen jedoch tief in die Tasche greifen: Knapp 1600 Euro kostet die Nacht.

(L'essentiel/anh/kao)