Billie Eilish trägt jetzt einen Vokuhila

Keine andere Musikerin ist zurzeit so für ihren ausgefallenen Stil bekannt wie Billie Eilish. Die 17-Jährige zeigt sich ausschließlich in auffälligen Outfits, meistens sind die übergroßen Hosen und Oberteile sogar Einzelstücke.

Auch punkto Frisur ist Billie experimentierfreudig: Seit kurzem trägt sie ihren Ansatz neongrün und -gelb gefärbt, die restlichen Haare dunkel. Um diesen Look dauerhaft intensiv hinzubekommen, müssen die Haare regelmäßig gebleicht und gefärbt werden.

Billie findet Vokuhila uncool

Genau das ist nun jedoch schiefgelaufen. «Jemand hat mir die Haare gefärbt und davon sind sie abgebrochen», sagt Billie in einem Interview mit TMZ.com. Die Folge: Die Sängerin trägt nun einen Vokuhila. «Die Frisur war aber wirklich keine Absicht.»

Denn obwohl es Billie außergewöhnlich mag, findet sie ihren neuen Look alles andere als toll. «Ein Vokuhila?! Das ist so uncool», beteuert sie im Interview lachend. Sie wolle den unglücklichen Schnitt so schnell wie möglich wieder herauswachsen lassen.

(L'essentiel/anh)