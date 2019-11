Justin hält Händchen mit Co-​​Star – ohne Ehering

Justin Timberlake (38) dreht in New Orleans gerade seinen neusten Film, das Football-Drama «Palmer». Am Donnerstagabend gönnten sich ein Teil der Crew ein paar Drinks in einer Bar – darunter auch Justin und Alisha Wainwright (30). Im Film spielen die beiden ein Paar.

Dabei kamen sich Timberlake und sein Co-Star ganz schön nahe, wie Fotos zeigen, die The Sun vorliegen. Die beiden sitzen auf einem Balkon nebeneinander. Dann legt Alisha ihre Hand auf Justins Knie, später halten sie Händchen.

Seit sieben Jahren verheiratet

Alisha hätte sein Bein gestreichelt, berichten Augenzeugen, und Justin habe ihre Hand mit beiden Händen festgehalten und damit gespielt. Pikantes Detail: Auf den Fotos trägt Justin Timberlake keinen Ehering.

Ob er den Ring allenfalls für die Dreharbeiten einfach abgelegt hat, ist offen. Eine Quelle sagt gegenüber Daily Mail jedenfalls, dass zwischen den beiden Co-Stars «nichts gelaufen ist».

Justin Timberlake ist seit sieben Jahren mit Schauspielerin Jessica Biel (37) verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen, vier Jahre alten Sohn namens Silas.

Liebesposts auf Instagram

Timberlakes und Biels Ehe gilt als besonders stabil und als Beweis dafür, dass Beziehungen auch in Hollywood halten können. Die beiden posten auf Instagram immer wieder Liebesbeweise.

Zuletzt hat Justin etwa für die neue Serie «Limetown» seiner Frau geworben. Und an Halloween zeigten sie sich verkleidet und bestens gelaunt mit Freunden.

(L'essentiel/fim)