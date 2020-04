RTL sendet Wendler-​​Hochzeit LIVE

Pleite-Geier Michael Wendler (47, über 1 Mio. Schulden) versilbert sich die Hochzeit mit Teenagerfreundin Laura Müller. Der Privat-Sender RTL soll für die Trauung eine dreiviertel Million Euro springen lassen. Auch für den auf 15.000 Euro geschätzten Verlobungsring zahlte er keine Cent. Der Juwelier verschenkte ihn, als Gegenleistung machte Neu-Verlobte Laura Werbung für einen Billig-Nachbau des Klunkers. Daraufhin brachen die Server des Juweliers zusammen.

Es ist noch nicht einmal sicher, dass die Trauung auch stattfinden kann, denn die Scheidung mit Wendlers Frau Claudia Norberg soll noch nicht durch sein und sie will auch nicht, dass Laura ihren Namen bekommt (Wendler heißt in Wirklichkeit Norberg, hat bei der Hochzeit den Namen seiner Ex angenommen).

RTL mit Kameras LIVE dabei

Die ganze Hochzeitsplanung steht auf wackeligen Beinen, die Coronakrise könnte Laura und ihrem Zukünftigen jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen, denn eine Einreise in die USA ist zur Zeit nicht möglich.

Trotz allen Hindernissen plant RTL schon jetzt eine große Live-Sendung für die Hochzeit. Wenige Gäste, dafür viele Kameras sollen das Event in Las Vegas zum Quotenhit machen. Eine Live-Hochzeit im TV hatten zuletzt Kate und William oder Meghan und Harry bei ihrer Trauung. Die hatte freilich die RTL-Senderfamilie (RTL, TVNOW, VOX) nicht exklusiv unter Vertrag. Der Sender warnt aber, dass eine Ausstrahlung von der Entwicklung der Coronakrise abhängt.

Bezahlstreaming-Sender TVNOW macht mit der Doku-Soap «Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!» den Anfang ab 26.5.

(L'essentiel)