Prinz William hilft afghanischem Ex-​​Soldaten

Als William Wales absolvierte der Herzog von Cambridge 2006 die Militärakademie Sandhurst. Ein Jahr dauerte die Ausbildung, die nun einem ehemaligen afghanischen Offizier das Leben rettete. Grund: Die beiden lernten sich während ihrer dortigen Ausbildung kennen. Und als Prinz William (39) dem «Telegraph» zufolge von der Notlage seines ehemaligen Kadetten erfahren hatte, stellte er über den königlichen Marineoffizier Rob Dixon sofort den Kontakt her.

Tatsächlich gelang es Dixon, seine Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu erreichen und den afghanischen Offizier und seine zehnköpfige Familie ausfindig zu machen, wie auch die «Daily Mail» berichtet. Vom militärischen Teil des Flughafens in Kabul konnte der einstige Soldat mit seinen Liebsten dann eine britische Maschine für die Abreise besteigen. Major Andrew Fox, der bei der Evakuierung als Dolmetscher tätig war und seinerzeit drei Einsätze in Afghanistan absolvierte, lobte den Einsatz von Prinz William: «Es entspricht voll und ganz dem, was wir in der Armee in Bezug auf Werte, Loyalität und Respekt für andere lernen.»

Gefährliche Zusammenarbeit

Der britischen Zeitung zufolge soll Williams Militärakademie-Kollege, der vermutlich bei der afghanischen Nationalarmee gedient hat, an einigen britischen Operationen beteiligt gewesen sein und eng mit den britischen Truppen zusammengearbeitet haben. Und genau aufgrund dieser Zusammenarbeit gegen die Taliban seien er und seine Familie besonders gefährdet.

Anfang Woche hatten Großbritannien und die USA ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen und ließen Hunderte von afghanischen Bürgerinnen und Bürgern und Verbündeten zurück. «Die Aktion wurde so schlecht organisiert und war dermaßen chaotisch, dass die Leute alles gemacht hätten, um das Land verlassen zu können», so Fox gegenüber der «Daily Mail».

(L'essentiel/Saskia Sutter)