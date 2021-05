Kim soll Artefakt geschmuggelt haben

Reality-TV-Star Kim Kardashian (40) steht gerade unter Verdacht, ein antikes römisches Artefakt in die Staaten geschmuggelt zu haben. Aktuellen Medienberichten zu Folge sei das Fragment einer Statue bereits 2016 von den US-Zollbehörden beschlagnahmt worden, als es gemeinsam mit anderen Antiquitäten und Ausstattungsobjekten aus Europa im Wert von 750.000 Dollar am Hafen von Los Angeles ankam – und zwar an Kim adressiert.

Konfisziert wurde die halbierte Statue, welche die Athena des Myron abbildet, weil die Einfuhrangaben beim Zoll Misstrauen erweckt haben. So sei auf dem dazugehörigen Beleg von einer ganzen Statue, nicht einem Fragment, die Rede. Seither wird nun ermittelt. Laut TMZ.com verlangt Italien das Kunstwerk aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert zurück, da es ein Kulturdenkmal sei und angeblich von einer Ausgrabungsstätte gestohlen wurde.

Eine Sprecherin der frisch geschiedenen Mutter vierer Kinder wies die Vorwürfe gegen Kim bereits zurück und sagte gegenüber der «Daily Mail»: «Wir gehen davon aus, dass die Statue ohne Erlaubnis in ihrem Namen gekauft wurde. Kardashian hat das Objekt nie erhalten und wusste auch nichts von der Transaktion.» Denkbar wäre auch, dass Ex-Mann Kanye West (43) für das Debakel verantwortlich ist.

Kanye habe damals großen Kunstkauf getätigt

Für die Einrichtung ihrer einst gemeinsamen Villa in Los Angeles arbeitete der Musiker und Designer laut TMZ.com damals mit dem belgischen Innenarchitekten und Kunsthändler Axel Vervoordt zusammen, dessen Name ebenfalls auf der Frachtliste steht. Eine anonyme Quelle gab dem Newsportal gegenüber an, Kim habe tatsächlich erst diese Woche erfahren, dass Kanye die Statue damals als Teil eines größeren Kaufs mehrerer Kunstobjekte erworben hatte.

Vervoordt selbst äußerte sich mittlerweile ebenfalls bei TMZ.com zu den Vorwürfen und gab an, dass er die Statue «in gutem Glauben» von einer französischen Galerie akquiriert habe. Diese gibt wiederum an, das antike Stück von einem deutschen Auktionshaus gekauft zu haben.

Der Belgier führt aus: «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Beweise, dass dieses Stück illegal aus Italien importiert wurde. Sollten die Ermittlungen ergeben, dass das Stück tatsächlich ohne eine ordnungslaute Ausfuhrgenehmigung des italienischen Kulturministeriums aus Italien exportiert wurde, werden wir natürlich Verantwortung dafür übernehmen.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)