Jessica Biel spricht über ihr «geheimes Covid-​​Baby»

Im Juli 2020 überraschten die Baby-News von Schauspielerin Jessica Biel (39) und Sänger Justin Timberlake (40) die Welt: Die beiden sind fünf Jahre nach der Geburt von Silas wieder Eltern eines Sohnes geworden. Jessicas Mami Komberly Conroe Biel (65) hatte die Neuigkeit Freunden verraten. Und einer davon muss es dann der britischen «Dailymail» gesteckt haben. Eine offizielle Bestätigung vom stolzen Papi folgte dann erst im Januar 2021 in der «The Ellen Show».

Wie konnten zwei Superstars die Schwangerschaft so gut vor der Öffentlichkeit verstecken? Hatten sie gar nicht, wie Biel jetzt im Podcast «Armchair Expert with Dax Shepard» sagt. Zumindest nicht willentlich: «Ich hatte eine Art geheimes Covid-Baby», so die Schauspielerin im Gespräch. «Es war nicht so, dass es ein Geheimnis sein sollte. Es war einfach so, dass Covid kam, und dann bin ich mit meiner Familie nach Montana gegangen und nicht zurückgekommen.» Sie finde es selbst seltsam, dass ihr Babybauch nie bemerkt wurde.

«Ich hätte wirklich Angst gehabt»

Damit steht nun auch fest, wo Sohn Phineas zur Welt gekommen ist: In Big Sky im US-Bundesstaat Montana, wo die Biel-Timberlakes ein Haus besitzen. Der Junge sei inzwischen elf Monate alt, verrät Biel weiter.

Und sie spricht im Podcast ebenso offen über die Sorgen, die sie als Schwangere während der Pandemie begleiteten. Es sei lange unsicher gewesen, ob Timberlake überhaupt im Kreißsaal dabei sein könne. Am Ende hatten sie aber Glück: Die Krankenhaus-Einschränkungen hatten sich kurz vor der Geburt geändert. «Ich wurde wirklich nervös über diese Situation», erinnert sich Biel. «Aber ja, er durfte. Ich denke, wenn ich allein hätte sein müssen, wäre das schrecklich gewesen. Ich hätte wirklich Angst gehabt.»

