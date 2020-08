Kim und Kanye glampen für 35.000 Euro pro Nacht

Das Ehepaar Kardashian-West steckt nach den Wahlkampf-Eskapaden (siehe Video unten) und Twitter-Beleidigungen von Kanye (43) in einer heftigen Krise. Um die wogen zu glätten, nahm sich die Familie eine Ferien-Auszeit. Nach ihrem ersten Stopp in der Dominikanischen Republik stand nun Glamping (du weißt schon: Camping, but make it Glamour) im US-Bundesstaat Colorado auf dem Programm.

Ein Insider, der sich mit den Ferienplänen der Familie auskennen soll, verriet gegenüber TMZ.com, dass sie das Dunton River Camp im Südwesten Colorados gemietet hat. Gemeinsam mit den vier Kindern verbrachten Kim (39) und Kanye die Ferien auf der alten Rinderfarm – für umgerechnet rund 39.000 Euro pro Nacht. Das Sextett hatte das ganze 200-Hektaren-Areal (entspricht etwa 280 Fußballfeldern) samt Lagerfeuer, Hütten, heißen Quellen und weiteren Outdoor-Aktivitäten für sich alleine.

Die Familienferien seien nun zu Ende und Kim und Kanye in ihren Alltag zurückgekehrt. Und dieser passiere nach wie vor getrennt voneinander. Kim ist mit den Kindern wieder im Anwesen in Calabasas und Kanye auf seiner Ranch in Wyoming. Der Rapper konzentriert sich dort auf seine US-Präsidentschaftskandidatur, die er offenbar nach wie vor durchziehen will.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)