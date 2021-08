Reality-​​TV-​​Star Georgina Fleur ist Mutter geworden

Öffentliche Streitereien, Prügeleien und Alkohol-Eskapaden: Georgina Fleur und ihr On/Off-Freund Kubi haben in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen sollen sich die beiden endgültig getrennt haben.

Nun ist die Reality-TV-Darstellerin zum ersten Mal Mama geworden, wie die «Bild» berichtet. Das Kind soll per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein. Es handelt sich um ein Mädchen.

Vergangenen Dienstag hatte die 31-Jährige ein Foto von sich mit Engelsflügeln und Babybauch geteilt. Dazu schrieb sie: «Baby G und ich wünschen Euch eine wundervolle Woche! Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzen vor Glück!» Wie es heißt, wollte Georgina noch nicht verraten. Laut «Bild» soll ihr Ex Kubi bei der Geburt nicht dabei gewesen sein.

(L'essentiel/red)