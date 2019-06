Helene Fischer macht Privatshow für Daimler

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erst vor wenigen Wochen stand Helene Fischer bei der Party zum 80. Geburtstag des Industriellen Günter Papenburg auf der Bühne in Hannover. Bereits bekannt war auch, dass sie für die Feierlichkeiten zum 100-Jahre-Jubiläum des Textilunternehmens Trigema Ende Oktober engagiert worden ist.

Laut Bild-Zeitung wird sie in zwei Wochen bei einem weiteren Privatkonzert für Stimmung sorgen. Wie eine Konzernsprecherin verraten hat, soll Fischer für die Mitarbeiter von Daimler am 29. Juni im Mercedes-Werk in Wörth auftreten.

Einerseits sind die Fans des Schlagersuperstars enttäuscht über die elitären Auftritte, andererseits machen die aber Hoffnung, dass sich Helene Fischer bald um neue Musik und eine dazugehörige Tour kümmern wird.

Mit dem englischsprachigen Song «See You Again», der auch Titellied des Kinofilms «Traumfabrik» ist, hat die 34-Jährige eben erst ein für sie ungewöhnliches musikalisches Lebenszeichen abgegeben.

(L'essentiel/baf)