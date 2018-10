Melania erntet Shitstorm wegen Hut im Kolonial-​​Stil

US-First Lady Melania Trump reiste auf ihrer ersten Reise nach Übersee ohne Gatte Donald Trump durch Afrika. Während ihres Besuchs in Kenia am Freitag machte sie unter anderem eine Safari-Tour im Nationalpark von Nairobi – gekleidet in Reithosen, Stiefeln und einem makellosen weißen Tropenhelm. Für Letzteren erntete die Präsidentengattin sogleich einen heftigen Shitstorm. Dies, weil der sogenannte Pith-Helm ein Symbol der Kolonialherrschaft in Afrika darstellt.

Fester Bestandteil der kolonialen Kleiderordnung

Europäische Beamte, Militärs und Reisende aller Kolonialmächte trugen seit Mitte des 19. Jahrhunderts die aus Pflanzenmark und später aus Kork hergestellte Tropenhelme. Sie schützten nicht nur vor Sonne und Regen, sondern wurden auch sehr bald zum festen Bestandteil der kolonialen Kleiderordnung und markierten die Zugehörigkeit zur Gruppe der Herrschenden.

Twitter-Nutzer Onye Nkuzi bezeichnete Melanias Kleiderwahl als «schrecklicher Fauxpas» und forderte die Entlassung ihres Stylisten.

(For those who don't know - including many Nigerians ignorant of their history), there is no better known symbol of colonial rule in Africa than the pith helmet.For the U.S. First Lady to wear one in 2018, is a horrible faux pas. She should fire her stylist. pic.twitter.com/a4OXg6gy7P— Onye Nkuzi (@cchukudebelu) October 6, 2018

« The First Lady was photographed wearing a white pith helmet while on a safari in Kenya. The pith helmet was popularized in the late 19th century and favored by British officers in Africa so that it's become at symbol of colonial rule and oppression. » https://t.co/1rMJa2LaDk— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) October 5, 2018

@FLOTUS That Pith helmet you have carried was used by colonialists during the dark days. Doesn't sit well with us Africans. Who advised you????‍♀️????‍♀️? @CNN @citizentvkenya @ntvkenya— pauleenmwalo (@pauleenmwalo) October 5, 2018

Is Melania Trump tone deaf? Wearing a pith helmet like those worn by European colonists. https://t.co/TLGCh4AARU pic.twitter.com/9yAvv5Vi5Q— guybo (@hotmess_DC) October 6, 2018

Fragwürdige Kleiderwahl

Die Wahl ihres Safari-Outfits ist nicht das erste modische Fettnäpfchen, in das Melania Trump tritt. Während des Besuchs eines Aufnahmezentrum für Flüchtlingskinder im US-Bundesstaat Texas vergangenen Juni, trug sie eine Jacke mit der Aufschrift: «I really don't care – do u», was übersetzt soviel heißt wie: Es ist mir wirklich egal – und Euch?

Nothing says I love helping children like wearing an "I really don't care, do you?" jacket to visit Internment #CampTrump pic.twitter.com/vs2vtORNdp— Elroy Hammons (@elueroy) September 26, 2018

(L'essentiel)