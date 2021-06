Designer sollen Logo für Queen-​​Jubiläum kreieren

Mit einem Wettbewerb für junge Designer sucht der britische Palast ein Logo für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) im kommenden Jahr. Aufgerufen sind 13- bis 25-Jährige, um ein passendes Emblem für die «Smartphone-Generation» zu erstellen, wie der Chef des Albert-and-Victoria-Museums in London, Tristram Hunt, einer Mitteilung zufolge sagte.

The Queen has inspired many artists and designers during her nearly 70-year reign, and now we’re asking you to be inspired too!



If you’re a budding artist or designer aged 13 to 25, based in the UK, we’d like you to design an emblem for HM’s #PlatinumJubilee next year. pic.twitter.com/0IZuke1x3T