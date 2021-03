Das ist der Grund für Kims und Kanyes Scheidung

Am 19. Februar gab Reality-Star Kim Kardashian (40) bekannt, die Dokumente für die Scheidung von Rap-Mogul Kanye West (43) beim obersten Gericht von Kalifornien eingereicht zu haben. Der konkrete Grund für das Ehe-Aus wurde zunächst nicht genannt – bis jetzt, denn nun wurden die Scheidungspapiere öffentlich gemacht. Beautyqueen Kim habe in den Papieren, die «The Sun» vorliegen, «unüberbrückbare Differenzen» als Scheidungsgrund genannt.

Weiter wolle sie sich das Sorgerecht für ihre vier gemeinsamen Kinder North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) mit Kanye teilen. Weder Kim noch Kanye haben sich bisher selbst zu der Scheidung geäußert.

Sie sind seit knapp sieben Jahren verheiratet

Vier Monate, nachdem ihre erste gemeinsame Tochter North im Juni 2013 zur Welt gekommen war, machte Kanye seiner liebsten Kim vor all ihren Freunden und ihrer Familie einen Antrag. Die beiden waren damals seit einem Jahr zusammen, am 24. Mai 2014 gaben sie sich in Florenz das Jawort.

Schon im September 2016 bröckelte die Fassade von Kimyes romantischer Beziehung, als der Sänger wegen psychischer Probleme ins Krankenhaus eingeliefert wurde. «Sie will die Scheidung», berichtete ein Insider damals gegenüber der «Us Weekly».

(L'essentiel/Saskia Sutter)