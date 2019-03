Anna Wintour liebt Angela Merkels Stil

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet die knallharte Anna Wintour, Chefin der amerikanischen Vogue und eine der einflussreichsten Frauen der Modebranche, findet nichts als lobende Worte für den Kleidungsstil von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Sie wirke in ihren Hosenanzügen, wie eine Frau, die wisse, wer sie sei und gar nicht erst versuche, sich zu verstellen. Das bewundere sie an der Politikerin, die in der Vergangenheit eher kaum lobende Worte für ihr Äußeres bekommen hat. Zudem habe Wintour große Lust, die Kanzlerin einmal persönlich kennen zu lernen.

(L'essentiel/Friday)