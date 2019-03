«Beverly Hills»-​​Star Luke Perry ist tot

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der US-Schauspieler Luke Perry ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Wie am Montag aus dem Umfeld des Schauspielers mitgeteilt wurde, erlag Perry den Folgen des massiven Schlaganfalls, den er am 27. Februar erlitten hatte.

Perry war durch die Fernsehserie «Beverly Hills, 90210» zu weltweiter Berühmtheit gelangt und spielte in der aktuellen Netflix-Serie «Riverdale» mit.

Star der 90er-Jahre

In der Serie Beverly Hills 90210 spielte Perry von 1990 bis 1995 und anschließend von 1998 bis 2000 an der Seite der Schauspieler Shannen Doherty und Jason Priestley die Rolle von Dylan McKay. In der TV-Show Riverdale verkörperte er zuletzt Fred Andrews.

Der Schauspieler war von 1993 bis 2003 mit dem Model Rachel Sharp verheiratet. Er hinterlässt zwei Kinder.

Auf Twitter bekunden derweil zahlreiche Fans und Schauspielkollegen ihr Beileid, so etwa Molly Ringwald, die in «Riverdale» die Frau von Fred Andrews spielte.

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry— Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Luke Perry... you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend. #Riverdale— Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) March 4, 2019

(L'essentiel/rab/afp)