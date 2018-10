Cardi B flüstert uns in den Schlaf

Artikel per Mail weiterempfehlen

ASMR (kurz für «Autonomous Sensory Meridian Response») Videos gehen gerade durch die Decke: Die Geräusche darin bewirken ein Kopfkribbeln, das sich bis in die Wirbelsäule fortsetzen kann und beim Entspannen oder Einschlafen helfen soll. Das Kribbeln wird zum Beispiel durch eine flüsternde Stimme oder raschelndes Papier ausgelöst.

Jetzt gibt's auch von Cardi B ein ASMR Video: Während die 26-Jährige die Mikrofone streichelt und mit ihren Krallen über ein super fluffiges Kissen fährt, spricht sie über ihre Karriere, das Mami-Sein und ihre größten Hits – im Flüsterton, versteht sich. Wer sich darüber wundert, dass die quirlige Rapperin so leise sein kann: Cardi ist selbst ein großer ASMR Fan und hört die Videos jeden Tag vor dem Schlafen gehen. Sie weiß also ganz genau, was es für ein richtig gutes ASMR Video braucht.

(L'essentiel/Alisa Fäh/Friday)