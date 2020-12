Polizei fahndete wegen 15 Euro nach Günther Jauch

«Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch hat in der Sendung vom Montag eine witzige Anekdote preisgegeben: So wurde er von der Polizei wegen 15 Euro gesucht.

«Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren. Bußgeld 15 Euro», sagte der 64-Jährige in der RTL-Show. Der Strafzettel konnte ihm jedoch nicht zugestellt werden, da er in der Zwischenzeit an eine neue Adresse umgezogen war. Die Polizei registrierte den Fall als «unbekannt verzogen» und suchte daraufhin nach dem Schuldner.

Die Polizei suchte in allen Bundesländern nach ihm

Schlussendlich fanden die Polizisten heraus, dass Jauch in Brandenburg lebte und nicht mehr in Bayern. «Dann wurden dort die Polizeidienststellen um Amtshilfe gebeten», erzählte der Moderator. Zwei Polizisten tauchten vor seiner Haustür auf und überreichten ihm den Strafzettel persönlich.

Zeit bis zur Begleichung der Strafe blieb ihm aber nicht viel, so war die Zahlungsfrist schon fast verstrichen. Es blieben ihm noch lediglich zwei Tage, um den Betrag von 15 Euro zu begleichen. Zu den Polizisten soll er gesagt haben: «Ich möchte Ihnen als Erstes gratulieren, dass Sie in diesem Land so konsequent Kapitalverbrechen verfolgen.» Die 15 Euro habe Jauch dann bezahlt.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)