Adele macht Witz über Sextourismus in Afrika

Drei Jahre ließ sich Weltstar Adele kaum in der Öffentlichkeit blicken, jetzt ist sie wieder zurück: Am Samstag moderierte sie die legendäre Comedyshow «Saturday Night Live».

«Ich weiß, ich sehe wirklich, wirklich anders aus, seit ihr mich das letzte Mal gesehen habt. Ich konnte wegen der Covid-Restriktionen nur die Hälfte von mir in die USA bringen. Und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden habe», witzelt sie über ihren Gewichtsverlust. Über 45 Kilogramm soll Adele in den vergangenen Monaten abgenommen haben.

Adele witzelt über Sextourismus, Fans weisen sie zurecht

Obwohl die Sängerin für ihr komödiantisches Programm viel Lob erntete, kam ihr Auftritt nicht bei allen gut an. Grund dafür war ein Sketch über den Sextourismus in Afrika. In dem Clip porträtieren Adele und Komikerin Kate McKinnon zwei Frauen, die für Urlaub in Afrika werben und dabei sexuelle Anspielungen machen.

«Die Sandstrände. Der massive Bambus», witzelt Adele, während im Hintergrund weiße Frauen mit schwarzen Männern am Strand spazieren. Eine Szene, die bei vielen Fans für Diskussionen sorgt. «Schwarze und andere People of Color sind keine Requisiten für irgendwelche Fetische», schimpft ein User. Ein anderer Zuschauer wirft Adele vor, schwarze Männer zu objektifizieren.

That "Africa" #SNL sketch was Not Good. It portrayed bad stereotypes of black men and objectified them which is truly just not funny. — Matteo Boyd Voted Absentee, Go Vote (@matteo_boyd) October 25, 2020

Nicht der erste Shitstorm

Zuletzt wurde Adele in den Sozialen Netzwerken «kulturelle Aneignung» vorgeworfen. Die Sängerin hatte damals ein Foto gepostet, das sie in einem Bikini-Top mit aufgedruckter Jamaika-Flagge und Bantu-Knoten im Haar zeigt.

It doesn’t help that I don’t find SNL very funny anyway, but the Africa skit with Adele and Kate McKinnon is desperately unfunny on multiple levels? — Rachael Fulton (@Rachael_Fulton) October 26, 2020

(L'essentiel/red)