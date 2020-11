«Jeopardy»-​​Showmaster Alex Trebek ist tot

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM — Jeopardy! (@Jeopardy) November 8, 2020

Tiefe Trauer um Alex Trebek: Wie die Quizshow «Jeopardy» auf ihren sozialen Medien mitteilte, ist der berühmte Showmaster verstorben. Der Moderator sei «friedlich bei sich zu Hause» gestorben, «umringt von Familie und Freunden». Trebek hatte in den USA Kultstatus.

Bereits seit September 1984 moderierte er «Jeopardy!» bis kurz vor seinem Tod. Die lange Laufzeit brachte ihm sogar einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde ein. Trebek wurde für seine Arbeit mit insgesamt vier Grammys ausgezeichnet. Auch mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood wurde er geehrt.

Zahlreiche Auftritte in TV-Serien

Alex Trebek spielte sich auch selbst bei Gastauftritten in den TV-Serien «Golden Girls», «Die Nanny» oder «How I Met Your Mother». Im März 2019 hatte der Kanadier die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten. Er hatte sich damit an die Öffentlichkeit gewendet und schon damals vom «fortgeschrittenen Stadium» gesprochen.

Trebek entschloss sich nach der Diagnose dennoch, für «Jeopardy!» weiterzuarbeiten und stand bis zuletzt vor der Kamera. Er wurde 80 Jahre alt.

(L'essentiel/wil)