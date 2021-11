Wendler überrascht Laura mit Riesen-​​Adventskalender

Nachdem Michael Wendler (49) in letzter Zeit wegen seiner Schulden und Verschwörungstheorien für Negativ-Schlagzeilen sorgte, meldet sich seine Frau Laura Müller nun mit einer festlichen Neuigkeit bei ihren Followerinnen und Followern auf Instagram. Die 21-Jährige wurde von ihrem Liebsten nämlich erneut mit einem Adventskalender beschenkt – und dieser kommt sogar noch üppiger daher als der Letztjährige.

«Ich kann es selber noch nicht glauben – aber ja, it is back: Der Laura-Müller-Adventskalender ist zurück», so die Influencerin in ihrer Instagram-Story, als sie einen Blick auf das monströse Regal gewährt, das mit zahlreichen roségoldigen Päckchen bestückt ist.

Wendlers Kalender ist zwei Meter hoch

Bereits letztes Jahr beschenkte der Schlagersänger seine Angebetete mit großzügigen Adventsgeschenken. Damals verbarg sich hinter jedem Türchen ein Luxus-Item – unter anderem eine Uhr der Marke Rolex. Ob der Wendler diese Geste dieses Jahr noch toppen kann, bleibt abzuwarten.

Laura jedenfalls scheint sich auch so schon zu freuen: «Es ist der Wahnsinn, ein zwei Meter hoher Adventskalender. Oh mein Gott, es geht wieder los.» Auch dieses Jahr wird die in den USA lebende Deutsche ihre Followerinnen und Follower an den Unboxings der einzelnen Geschenke teilhaben lassen.

Erst vor kurzem verkaufte sie auf ihrem Instagram-Account eine weinrote Tasche von Louis Vuitton, die sie während der letzten Adventszeit von Wendler geschenkt bekommen hatte. Gut möglich also, dass ihre Fans auch im nächsten Jahr wieder das eine oder andere Teil aus Lauras aktuellem Kalender erwerben können.

(L'essentiel/Saskia Sutter)