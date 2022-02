Fiona verlor ihr Baby während Corona-​​Infektion

In ein paar Wochen wird Fiona Erdmann zum zweiten Mal Mutter. Die Influencerin erwartet ein Mädchen – und könnte momentan eigentlich nicht glücklicher sein. Doch die Sorgen um ihr ungeborenes Baby sind groß, erlitt die 33-Jährige erst im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt. In der 18. Schwangerschaftswoche starb ihr Ungeborenes, woraufhin sie es tot zur Welt bringen musste. Auf Instagram verriet sie nun erstmals den möglichen Grund für ihren Verlust.

«Was bisher keiner weiß, ist, dass ich mein Baby verloren habe, während ich Corona hatte», schreibt Fiona unter einem neuen Post zur Ankündigung ihres neuen Youtube-Videos. In dem knapp 23-minütigen Clip mit dem Titel «Corona in der Schwangerschaft Fehlgeburt durch Corona? Meine Erfahrungen und was wir erlebt haben», geht sie näher auf die Umstände ein.

Ihre persönliche Erfahrung

Die Ärzte hätten ihr damals gesagt, dass das Herz ihres Ungeborenen möglicherweise aufgehört hatte zu schlagen, «weil a) ich wohl Fieber hatte und b) die Corona-Erkrankung sich wohl einfach auf das Kind übertragen hat und das Kind es nicht geschafft hat», führt sie aus. Dabei stellt sie mehrfach klar, dass es sich hier lediglich um ihre persönlichen Erfahrungen handelt und sie nicht für andere Schwangere sprechen kann.

Auch während ihrer aktuellen Schwangerschaft wurde Fiona positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Schock für die 33-Jährige. «Es war absolut krass, weil ich einfach so eine Panik bekommen habe. Ich bin so froh, dass der Verlauf bisher mild ist und dass ich mich einfach relativ fit fühle», so die einstige «Germany’s next Topmodel»-Kandidatin in einem Video von ihrem dritten Quarantäne-Tag. Und weiter: «Ich spüre mein kleines Bauchzwerglein, da tut sich die ganze Zeit was in meinem Bäuchlein.» Die Infektion liegt bereits einige Wochen zurück. Sie und ihr Baby haben alles gut überstanden.

(L'essentiel/Katrin Ofner)