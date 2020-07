Kim Kardashian nach wirrer Kanye-​​Rede ausgerastet

«Sie ist geschockt, dass Kanye bei einer Wahlkampfverantwortung so etwas Privates über North verbreitet.» Laut einer Freundin ist Kim Kardashian «unglaublich wütend» auf ihren Ehemann Kanye West. Der Rapper hatte in einer wirren Wahlkampfrede in South Carolina enthüllt, dass Kardashian ihre Tochter North 2013 ursprünglich abtreiben wollte. Und er sie sogar dazu gedrängt habe.

Bis «ich ein Zeichen von Gott bekommen habe» und er seine damalige Freundin dazu gebracht haben will, ihr Kind zu behalten: «Ich habe sie angerufen und gesagt, wir werden dieses Kind bekommen! Sie hatte bereits die Pillen in der Hand.»

Laut der Freundin ist Kardashian besorgt, wie die Offenbarungen ihres Ehemanns das Privatleben ihrer vier Kinder beeinträchtigen könnten: «Sie liebt ihre Kinder über alles und will sie beschützen. Sie weiß, dass North eines Tages lesen wird, was ihr Vater gesagt hat. Das bricht ihr das Herz. Für Kim gibt es nichts Wichtigeres, als Mutter zu sein!»

(L'essentiel/tha)