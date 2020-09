Pitt-​​Freundin postet lieber Rätsel statt Liebesnews

Seit Wochen stellen sich Fans und Medien die Frage, ob das deutsche Model Nicole Poturalski (27) nun tatsächlich die neue Frau an der Seite von Hollywood-Schauspieler Brad Pitt (56) ist. Die Gerüchte um eine Liebesbeziehung zwischen der Laufsteg-Schönheit und dem Oscarpreisträger verdichteten sich letzte Woche, als das Paar einen romantischen Urlaub auf Pitts südfranzösischem Anwesen Miraval verbrachte. Die lauschige Auszeit war allerdings nur von kurzer Dauer, denn schon nach drei Tagen rauschte Poturalski zurück nach Berlin, während Pitt seinerseits wieder nach Amerika jettete.

Social-Media-Boost für Pitts Modelfreundin

Für Poturalski, die auch unter ihrem Künstlernamen als «Nico Mary» arbeitet, hat sich der Ausflug mit Hollywoods begehrtestem Junggesellen zumindest auf Social Media ordentlich ausgezahlt. In der Zeit, in der sie mit Brad in Frankreich turtelte, sollen laut Bild-Zeitung rund 90.000 neue Follower den Weg auf ihr Instagram-Profil gefunden haben. Selbstverständlich wollen die von ihrem Idol nun wissen, was an dem Liebesgeflüster tatsächlich dran ist. Poturalski schweigt aber nach wie vor dazu und postet dafür zahlreiche rätselhafte Botschaften in ihren Stories und Foto-Beiträgen.

«Wie man sich nicht darum schert, was andere Leute denken» lautet ein Zitat des deutschen Topmodels und auch ein weiterer Gruß kurze Zeit später gibt Rätsel auf: «Versuche, das Positive zu finden, wenn du von Negativität umgeben bist.» In einem dritten Beitrag teilt sie den Aufruf, sich nicht von der Meinung anderer von seinem Ziel abbringen zu lassen, während ihr erster Foto-Beitrag sie entspannt im Sonnenlicht mit geschlossenen Augen zeigt.

Klingt so, als ob Poturalski sich keineswegs von der turbulenten Presse der letzten Tage aus der Ruhe bringen lässt. Sie scheint ein klares Ziel vor Augen zu haben, obwohl ihre Gedanken vermutlich nach wie vor und trotz Distanz um Brad Pitt kreisen. Wie das Gala-Magazin weiß, will sie nämlich nicht nur als «die Frau an der Seite von» bezeichnet werden, sondern selbst eine stolze Karriere führen.

(L'essentiel/red)