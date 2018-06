Sohn veröffentlicht Suff-​​Video von Tommy Lee

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der öffentliche Streit zwischen Tommy Lee (55) und seinem Sohn Brandon geht weiter. Anlässlich des amerikanischen Vatertags postete der ehemalige Schlagzeuger der Rockband Mötley Crüe auf Instagram nicht nur einen Gruß an seinen eigenen Vater, sondern auch an seine gemeinsamen Söhne mit Pamela Anderson (50). «Vater zu sein ist nicht einfach», kommentiert Lee dieses Bild von sich und seinem mittlerweile 22-jährigen Sohn Brandon.

«Ich glaube, ich habe versagt, denn meine Kinder wissen den Wert von Dingen nicht zu schätzen. [...] Ihre Mutter hat viel damit zu tun, sie hat schlechtes Benehmen zugelassen.» Auf die Vorwürfe seines Vaters antwortet Brandon prompt. Er schreibt auf Instagram: «Jemand wie du konnte einen Mann wie mich nicht erziehen. Du stellst unsere Familie wieder einmal in ein schlechtes Licht.»

Brandon droht seinem Vater, ihn erneut zu schlagen – wie er es bereits im März aus Notwehr getan hat, weil Lee betrunken war. «Ich kann dich wieder bewusstlos machen», so Brandon in seinem Post. Er teilt außerdem ein Video seines Vaters, das ihn regungslos am Boden liegend zeigt. Ob die Aufnahme vom Angriff im März stammt und ob Lee im Video tatsächlich bewusstlos ist, bleibt allerdings unklar.

Look a little sleepy there Tommy. Ein Beitrag geteilt von Brandon Thomas Lee (@brandonthomaslee) am Jun 17, 2018 um 5:25 PDT

(L'essentiel/20min)