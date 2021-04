Rapper DMX mit 50 Jahren gestorben

Er war in den vergangenen Tagen wegen eines Herzinfarkts in einem Krankenhaus im US-Staat New York behandelt worden. DMX feierte 1998 mit seinem Debütalbum «It›s Dark and Hell is Hot» einen kometenhaften Einstieg in die US-Rapszene. Es erreichte mehrfachen Platinstatus und enthielt mehrere Hits wie «Ruff Ryders' Anthem», «Get At Me Dog» und «Stop Being Greedy».

DMX veröffentlichte sieben Alben und erhielt drei Grammy-Nominierungen. Als Schauspieler war er in mehreren Filmen zu sehen: 1998 in «Belly», 2000 in «Romeo Must Die» mit Jet Li und der Sängerin Aaliyah, mit der er auch den Soundtrack-Song «Come Back in One Piece» sang. Mit Li spielte er in «Cradle 2 the Grave» («Born 2 Die») und mit Steven Seagal in «Exit Wounds – Die Copjäger».

Über Jahre hatte er mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. 2019 sagte er deswegen eine Tournee ab und begab sich in ein Rehabilitationszentrum.

(L'essentiel/DPA)