Am meisten Zeit nahm sich Harry für einen Hund

Am Mittwoch war es endlich soweit: Prinz Harry und Herzogin Meghan (37) besuchten erstmals ihr 3866 Quadratmeter großes Herzogtum Sussex, das ihnen bei der Hochzeit im Mai von Queen Elizabeth (92) zugesprochen wurde. Auf dem Programm standen gleich mehrere Termine sowohl übers Gebiet verteilt.

Seinen Besuch begann das Paar um kurz vor 11 Uhr (Ortszeit) in Chichester, wo Meghan – die einen Rock von Hugo Boss, eine Bluse von And Other Stories, einen Mantel von Armani und eine Tasche von Gabriela Hearst Nina trug – und Harry von zahlreichen kreischenden Royal-Fans empfangen wurden. Zum Dank durften einige von ihnen sogar die königlichen Hände schütteln.

In der Stadt in West Sussex sahen sich die beiden unter anderem die Sussex-Kopie der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Edes House an. Entlang der Küste ging es dann weiter nach Bognor Regis, wo Harry und Meghan den Engineering und Digital Technology Park der Universität von Chichester eröffneten.

Straffer Terminplan

In Brighton (East Sussex) wurden die geduldigen Royal-Fans ebenfalls belohnt: Auch hier zeigten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex den Zaungästen von ihrer nahbaren Seite. Danach besuchte das Paar den berühmten Royal Pavillon, der von 1815 bis 1822 von dem späteren König George IV. erbaut wurde, und die Wohltätigkeitsorganisation Survivor's Network, die Opfer von sexueller Gewalt unterstützt.

Der Tag endete für Meghan und den 34-jährigen Queen-Enkel im Küstenort Peacehaven. Dort statteten sie dem JOFF Jugendzentrum einen Besuch ab und trafen auf Jugendliche, um mit ihnen über psychische Gesundheit zu sprechen.

Die nächste Reise

Bereits in zwei Wochen, am 16. Oktober, startet Meghan und Harrys erste große Auslandsreise. Das Paar fliegt nach Australien, Neuseeland, Fijis und in das Königreich Tongo. Der Besuch wurde rund um die Invictus Games geplant, die vom 20. bis zum 27. Oktober in Sydney stattfinden werden.

