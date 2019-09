«Warum haben wir uns nicht getroffen, Liam?»

Während sich Miley Cyrus (26) gerade mit Kaitlynn Carter (31) durch Los Angeles turtelt, verschanzt sich ihr baldiger Ex-Ehemann Liam Hemsworth in Australien bei seiner Familie. Das Liebes-Aus soll dem Schauspieler schwer zu schaffen machen, wie Insider nun ausplaudern.

«Die Trennung von Miley tut ihm immer noch weh», so ein Insider gegenüber dem US-Portal «Hollywood Life». Auf aktuellen Fotos (siehe oben in der Bildstrecke) wirkt der 29-Jährige zwar wieder fröhlicher, dies habe aber nichts mit einer neuen Frau in seinem Leben zu tun. «Er will keine neue Freundin, sondern nur bei seiner Familie und seinen Freunden sein und den Schmerz verarbeiten.»

Er träumte von Kindern mit Miley

Eine neue Beziehung könne er sich momentan einfach nicht vorstellen. «Er hat sich gerade von der Frau getrennt, von der er dachte, dass sie die Mutter seiner Kinder sein würde», so der Insider weiter.

Der Schauspieler habe so gehofft, mit Miley eine Familie zu gründen, – doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Lindsay flirtet mit Liam

Jetzt scheint allerdings ein anderer Disney-Star ein Auge auf den Australier geworfen – und ihn via Social Media sogar schon kontaktiert zu haben.

Das US-Magazin «E! News» hat auf Instagram ein Foto von Liam und seinem Bruder Chris veröffentlicht, auf dem die beiden auf einem Steg in Down Under zu sehen sind.

Date mit Liam kommt nicht zustande

Unter den über 14.300 Kommentaren unter dem Bild findet sich auch einer von Lindsay Lohan. «Warum haben wir uns nicht in Sydney oder Bondi getroffen?», schrieb die 33-Jährige, die sich für die Show «The Masked Singer» ebenfalls einige Zeit in Australien aufhielt.

Große Chancen dürfte sie bei Liam jedoch nicht haben. «Liam interessiert sich momentan weder für Lindsay Lohan noch für sonst jemanden. Lindsay könnte die netteste Person sein und die beiden könnten sich super verstehen, wenn sie sich jemals treffen würden. Liam möchte aber keine Freundschaft oder Beziehung mit ihr aufbauen», verrät besagter Insider gegenüber «Hollywood Life».

Sie folgen sich nicht einmal auf Instagram

Die beiden würden sich in völlig unterschiedlichen Welten bewegen. «Vielleicht sehen sie sich eines Tages auf einer Hollywood-Veranstaltung, aber die Chance, dass Liam und Lindsay ein Paar werden, besteht nicht», heißt es weiter.

Bemerkenswert: Lindsay und Liam folgen sich nicht mal auf Instagram.

(L'essentiel/kao)