Liebes-​​Aus bei Andrej Mangold und Jennifer Lange

Man hatte es kommen sehen, jetzt ist es aber offiziell: Das deutsche Bachelor-Traumpaar Andrej (33) Mangold und Jennifer Lange (27) trennt sich. Am Sonntagmorgen hat Lange via Instagram die Trennung von Mangold verkündet: «Wir haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen», schreibt Lange. «Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die wir zusammen erlebt haben und wünsche ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft.»

Zuletzt war das Paar in der TV-Show «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen» – ein Auftritt, der den beiden nicht schmeichelte: Mangold musste sich während der Ausstrahlung und nach der Sendung für sein Mobbing-Verhalten gegenüber Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou (28) rechtfertigen und Jennifer Lange hat sich auf Social Media für den Auftritt entschuldigt. Das alles könnte der Beziehung geschadet haben.

Das Paar hat Morddrohungen bekommen

Nach Informationen von Bild fiel die endgültige Entscheidung zur Trennung in den letzten Tagen. Erst vor einer Woche erklärte Mangold gegenüber der deutschen Boulevard-Site noch: «Es war und ist für uns eine harte Zeit, erschwert durch die Situation mit Covid 19 samt Lockdowns und eingeschränkten Möglichkeiten. Wenn du dazu über Monate beleidigt wirst und Morddrohungen bekommst, dann nagt das schon an der Psyche. Wir sind froh, dass wir uns in dieser harten Zeit unterstützen und Halt geben können».

Andrej Mangold gab Jennifer Lange vor rund eineinhalb Jahren als deutscher «Bachelor» die letzte Rose.

(L'essentiel/Christina Duss)