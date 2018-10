Die Geschichte hinter Prinzessin Eugenies Narbe

In einem mutigen Brautkleid hat Queen-Enkelin Eugenie am Freitag auf Schloss Windsor ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank das Jawort gegeben. In einer Robe der britischen Designer-Marke Peter Pilotto, deren beidseitiger V-Ausschnitt eine lange OP-Narbe aus ihrer Kindheit sehen ließ, schritt die 28-Jährige in Begleitung ihres Vaters Prinz Andrew zum Traualtar der St. George's Chapel. Dort hatten vor fünf Monaten auch Prinz Harry und Meghan Markle geheiratet.

Laut dem Buckingham Palast war das Dekolleté ein ausdrücklicher Wunsch der Prinzessin, die «mit zwölf Jahren eine Operation hatte, um ihre Wirbelsäulenkrümmung zu korrigieren». Dem Sender ITV sagte Eugenie, wer seine Narben zeige, könne die Sicht der Gesellschaft auf Schönheit ändern.

Auf Social Media meldete sich die Prinzessin vor drei Monaten sogar selbst zu Wort und teilte ein Bild ihrer Skoliose-Operation. Sie sei sehr stolz, ihre Röntgenbilder zum ersten Mal teilen zu können und wolle der Belegschaft des Royal National Orthopaedic HoKrankenhaus Ehre zollen

Ihre mutige Entscheidung brachte der Prinzessin in den sozialen Netzwerken einigen Beifall ein. Noch im Mai dagegen hatte ihr der skurrile Hut, den sie zur Hochzeit ihres Cousins Harry trug, so viele beissende Kommentare eingetragen, dass sie nach eigenem Bekunden weinen musste.

@RoyalFamily the wedding was wonderful today and I'm so proud of Princess Eugenie showing her scar. I have scoliosis and it really moved me I'm so proud of her and I'm proud of my scars aswell. Well done for highlighting the condition.— Anna Matthews (@AnnaMat271007) 12. Oktober 2018

I don't care about this Royal Wedding or Eugenie, but I do think it's really great that she chose a wedding dress that would specifically reveal her long scar on her back. The scar is from an operation to treat scoliosis when she was younger. — Poppy_Corbett (@Poppy_Corbett) 12. Oktober 2018

(L'essentiel/doz)