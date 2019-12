Wendler-​​Ex lebt mit Laura unter einem Dach

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn Claudia Norberg ihre Tochter Adeline (17) in Florida besucht, wohnt sie bei ihrem Ex und seiner neuen Freundin Laura Müller (19). Einst war das 210 Quadratmeter große Haus in Florida das gemeinsame Anwesen der 49-Jährigen und Michael Wendler. Doch nun teilen sie es sich zu viert.

«Es gab keine andere Möglichkeit für mich. Aus dem Grund bin ich dann ins Haus und zu meiner Tochter gezogen. Auch wollte ich keinen Freunden zur Last fallen. Ich habe ja nun mal im Haus mein Gästezimmer, in dem meine Sachen sind, und es ist auch mein gutes Recht, da zu wohnen», erklärt Norberg gegenüber Bild.

Auf der rechten Seite des Hauses wohnen Michael und Laura, auf der anderen Seite Norberg und ihre Tochter. Das Badezimmer müssen sie sich nicht teilen, es gibt nämlich zwei. «Und das Haus kann man beispielsweise durch die Garage verlassen oder es über die Terrasse betreten», verrät die 49-Jährige weiter.

Norberg: «Sie schläft auf meiner Seite des Bettes»

Laura versucht Norberg so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Einfach ist die Situation trotzdem nicht: «Sie hat jetzt meine Stelle eingenommen und benutzt alle meine vertrauten Sachen weiter, die Handtücher, die Bettwäsche, schläft auf meiner Seite des Bettes und benutzt im Bad meine vormalige Waschbeckenseite», klagt die Ex des Schlagersängers.

Norberg kann sich noch gut daran erinnern, als sie in das Haus mit Michael einzog: «Jede Tasse, jeder Teller, jeder Topf, jedes Deko-Stück hat genau den Platz bekommen, den ich dafür vorgesehen habe. Es ist schon sehr eigenartig, dass eine andere Frau jetzt deine Räumlichkeiten bezogen hat und die Teller aus der Spülmaschine holt und genau dorthin räumt, wo man selbst es als praktisch empfunden hat.»

In Zukunft möchte Norberg woanders wohnen. Ihre Mutter wird laut Bild die Wohnung finanzieren.

