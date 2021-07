Kourtney und Travis knutschen sich durch Vegas

Drummer Travis Barker (45) und Reality-Star Kourtney Kardashian (42) haben ihr Wochenende im «Sin City»-Hotel in Las Vegas verbracht. Selbstverständlich haben die beiden den Ausflug für ihre Instagram-Community detailliert fotografisch festgehalten und ein Best-of der Bilder auf ihren jeweiligen Profilen veröffentlicht. Die Schnappschüsse zeigen Travis und Kourtney lachend, händchenhaltend und knutschend. Auf einem Foto küsst Travis sogar ganz zärtlich Kourtneys Hals.

Ihre Fans sind von der Liebesshow ganz hingerissen: «Man strahlt anders, wenn man verliebt ist», schreibt eine Insta-Userin. «Du siehst viel glücklicher aus mit ihm», findet eine weitere Nutzerin. Doch was denken eigentlich Travis Barkers Kids zu so viel öffentlicher Knutscherei?

Kourtney ist «ziemlich cool»

«Tolle Bilder» – das zumindest findet Landon, der Sohn des Blink-182-Drummers in den Kommentaren unter Kourtneys Foto-Reihe – und schickt noch ein lachendes Emoji hinterher. Schon früher beschrieb der 17-Jährige die Beziehung der beiden als «wahre Liebe». Damals hat Travis einen Schnappschuss von sich und Kourtney in den Ferien im Bundesstaat Utah gepostet. Seine Schwester Atiana (22) kommentiert die jüngste Bildstrecke ebenfalls. Sie kommentiert den Post mit zwei Vampir-Emojis und fügt noch ein schwarzes Herz hinzu.

Mittlerweile ist es auch kein Geheimnis mehr, dass Travis’ Kids seine neue Freundin toll finden: «Seine 15-jährige Tochter Alabama liebt Kourtney. Sie folgt ihr auf Instagram und liebt ihren Style», weiß ein Insider gegenüber «In Touch» zu berichten. Dass der «Keeping Up With The Kardashian»-Star jetzt ein Teil ihrer Familie sei, fände sie großartig. Außerdem sei die 42-Jährige «ziemlich cool». Atiana (22), die älteste Tochter von Travis, sei mit «KUWTK» aufgewachsen und ist allein deswegen schon ein Fan von Kourtney.

«Penelope, du bist ein Rockstar!»

Und auch Kourtneys Tochter Penelope (9) ist vom neuen Freund ihrer Mutter begeistert. Wahrscheinlich nicht zuletzt, weil sie nun Schlagzeugstunden von einem richtigen Rockstar bekommt. Travis seinerseits ist ebenfalls hin und weg von der Kleinen: «Penelope, du bist ein Rockstar!», kommentierte der 45-Jährige ein Insta-Video, in dem er der Neunjährigen gerade die ersten Beats auf dem Schlagzeug beibringt.

Seit Februar sind Travis und Kourtney ein Paar – zumindest Insta-offiziell. Seither hatten seine Kinder mit den öffentlichen Liebesbekundungen der beiden nie ein Problem, wie ein Insider «Life & Style» erzählt: «Klar, manchmal verdrehen sie die Augen, aber sie sind hippe Teenager, sie verstehen es». Gegen eine Hochzeit hätten die Kids ebenfalls nichts einzuwenden: «Wenn es das ist, was sie wollen».

(L'essentiel/Saskia Sutter)