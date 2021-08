Sind Austin Butler und Lily-​​Rose Depp ein Paar?

Seit Ende 2018 war Lily-Rose Depp in einer On-Off-Beziehung mit Schauspieler Timothée Chalamet (25). Nun scheint die Tochter von Hollywood-Star Johnny Depp (58) und Model Vanessa Paradis (48) eine neue Liebe zu genießen.

Vergangenes Wochenende wurde die Schauspielerin an der Seite von niemand anderem als Austin Butler in London gesichtet. Wie die «Daily Mail» berichtet, hätten die beiden erst mit Freunden zu Abend gegessen und seien anschließend Händchen haltend und eng umschlungen am Fluss spazieren gegangen. Dabei blieb es aber nicht: Wie Schnappschüsse der Paparazzi deutlich zeigen, tauschten Depp und Butler auch leidenschaftliche Küsse aus – und zwar in aller Öffentlichkeit. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung bislang nicht.

Butler ist der Ex von Vanessa Hudgens

Austin Butler ist natürlich längst kein Unbekannter. Der 29-Jährige hat gerade seine erste Hauptrolle als Schauspieler ergattert und wird im Film «Elvis» die junge Musiker-Legende verkörpern. Zuvor war er in einer Nebenrolle beim Tarantino-Hit «Once Upon a Time in Hollywood» und in der Serie «Zoey 101» zu sehen.

Anfang 2020 trennte sich der junge Schauspieler von «High School Musical»-Darstellerin Vanessa Hudgens (32). Neun Jahre waren die beiden ein Paar. Trotz Liebes-Aus hätten sie aber immer noch eine «tiefe Verbindung» zueinander, wie eine Quelle gegenüber «Harpers Bazaar» berichtete.

(L'essentiel/Saskia Sutter)