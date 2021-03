Wer war um Baby Archies Hautfarbe «besorgt»?

Am Montagnachmittag veröffentlichte der TV-Sender CBS Clips aus dem Interview von Oprah Winfrey (67) mit Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36), die nicht im 90-minütigen Special zu sehen waren. Außerdem beantwortete die Talkmasterin Anschlussfragen zum Interview von Moderatorin (und ihrer BFF) Gayle King (66).

Wer «Bedenken» darüber hatte, «wie dunkel» die Haut des damals noch ungeborenen Archie sein wird, gaben Meghan und Harry im Interview nicht preis. Oprah beteuert, die Antwort auf diese Frage nicht zu kennen, «sie haben es mir auch off camera nicht gesagt.»

Sie ergänzt: «Aber sie wollten, dass ich weiß, dass es nicht Harrys Großmutter und Großvater waren.» Sprich: Die «Bedenken» kamen nicht von der Queen und ihrem Ehemann Prinz Philip. Der Grund laut Meghan und Harry, warum sie den Namen nicht verraten: Es wäre zu «schädigend» für diese Person.

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR