Riveras Familie ist am Lake Piru und hilft bei der Suche

Seit Mittwoch wird «Glee»-Star Naya Rivera nach einem Bootsausflug mit ihrem vierjährigen Sohn Josey vermisst. Insassen eines anderen Bootes auf dem kalifornischen Lake Piru haben ihn laut Berichten allein schlafend, aber unverletzt, an Bord gefunden. Die Suchaktion läuft noch, die örtliche Polizei geht aber davon aus, dass die Schauspielerin, die keine Rettungsweste trug, ertrunken ist.

Derzeit ist Naya Riveras Familie vor Ort. Mutter, Vater, Bruder und der Ex-Mann der Schauspielerin helfen bei den Suchaktionen und suchen Trost am Ufer und im Wasser des kalifornischen Sees.

Auf Social Media drücken viele Leute, darunter auch zahlreiche Schauspielkolleginnen und -kollegen von Rivera, ihr Mitgefühl aus. Allen voran ihre ehemaligen «Glee»-Co-Stars, so etwa Demi Lovato (27).

Demi Lovato ruft zu Gebeten auf

Die gläubige Sängerin äußerte sich sowohl auf Instagram als auch Twitter mehrmals zum Verschwinden von Rivera. So postete sie in ihrer Insta-Story etwa das Foto einer Kerze und schrieb dazu: «Bitte betet dafür, dass Naya Rivera sicher und gesund gefunden wird.» Später folgte ein Bild, auf dem steht: «Betet für Naya. Nichts ist unmöglich mit Gott.»

Am Freitag meldete sie sich zudem auch auf Twitter noch zu Wort. «Ich twittere nicht oft, aber manchmal werden meine Tweets wahr», so Demi. « Lasst uns diese Energie da draußen verbreiten: Sie werden sie gesund und lebendig finden!»

I don’t tweet often but sometimes my tweets come true so, together let’s manifest on twitter that Naya will be found safe and sound!! Come on y’all! Let’s put this energy out there: they will find her healthy and alive!! — Team Demi (@ddlovato) July 10, 2020

So reagieren weitere Promis:

Ein weiterer Kollege aus der Musical-Serie, Harry Shum Jr. (38), leistete mit einem simplen «Ich bete» Beistand auf Twitter.

Praying. — Harry Shum Jr (@HarryShumJr) July 9, 2020

Chord Overstreet (31), ebenfalls aus der «Glee»-Bande, erinnert daran, dass wir die Menschen umarmen und lieben sollen, solange wir können.

love and hug on the people you can, while you can. I love you. Everyone please send out your prayers. — Chord Overstreet (@chordoverstreet) July 9, 2020

Auch «Glee»-Co-Star Lauren Potter verfasste einen rührenden Tweet: «Naya, wir haben gerade erst an meinem Geburtstag miteinander gesprochen. Ich liebe dich.»

Naya we just talked on my birthday I love you. — Lauren Potter (@TheLaurenPotter) July 9, 2020

Heather Morris (33), die sowohl in der Dramedy-Serie als auch im echten Leben eng mit Rivera befreundet ist, schrieb in ihrer Insta-Story zudem: «Wir brauchen deine Liebe und dein Licht.»

Besonders ins Mark geht der Tweet von Schauspielerin Jackée Harry (63): «Wir spielten zusammen in ihrer allerersten Fernsehserie ‹The Royal Family›. Seitdem habe ich ihre Karriere aufblühen sehen. Bitte Gott, verkürze dieses Leben nicht.» Dazu postete sie einen Clip aus einer gemeinsamen Szene, in der Rivera noch ein kleines Mädchen ist.

Prayers up for the lovely Naya Rivera.



We starred alongside one another in her first very television series, The Royal Family, and I’ve watched her career blossom ever since. Please God, don’t cut this life short. pic.twitter.com/8fRDuuh3oK — Jackée Harry (@JackeeHarry) July 9, 2020

Leah Remini (50), die mit Rivera im Film «Mad Families» zu sehen ist, widmet der Vermissten auf Instagram einen emotionalen Post: «Einfach herzzerreißend. Ich hatte das Vergnügen, mit Naya zusammenzuarbeiten, und obwohl der Job nicht der angenehmste war, machte sie ihn dazu. An Tagen, an denen ich nicht lachen wollte, brachte sie mich zum Lachen.»

